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Военные США пострадали в столкновении с российским патрулем в Сирии

Несколько американских военнослужащих получили травмы в сирийской провинции Хасака, когда в их автомобиль врезалось российское военное транспортное средство. Об этом сообщает в среду CNN со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.

Согласно их версии, российские военные преднамеренно пошли на столкновение. По первым данным, травмированы до четырех военных США. Западные СМИ подчеркивают, что ни одна из сторон при этом не применила оружие, передает «Интерфакс».

Кроме того, по утверждениям американской стороны, на месте происшествия на низкой высоте летал российский армейский вертолет. «Речь идет о тактике, которую часто применяют военные, когда хотят, чтобы люди покинули район», - пишет CNN.