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Водителям-нарушителям в Эстонии предложат успокоить нервы на обочине

27.08.2020 11:22|ПсковКомментариев: 0

Правительство Эстонии одобрило предложение парламентской правовой комиссии о внесении изменений в закон о дорожном движении.

В частности, как передает «Интерфакс», предлагается изменить упрощенное производство о проступке так, чтобы водитель, превысивший скорость, мог выбрать: оплатить штраф или воспользоваться иным предусмотренным законом методом воздействия, например, 45-минутной успокоительной остановкой.

Водителю придется отдохнуть и успокоить нервы в установленных для этого местах или, по возможности, на обочине дороги. Успокоительную остановку предусмотрено применять в случае незначительных нарушений. Она назначается вместе с условным штрафом, то есть если водитель согласится на этот метод воздействия, он не должен платить штраф.

Подобный метод будет использоваться в отношении водителей, превысивших скорость движения до 20 километров в час. В настоящее время за подобный проступок назначается штраф из расчета 3 евро за каждый километр сверх установленной скорости движения.

Изменения вводятся в действие с 1 декабря 2020 года.

Теги: #дороги #Эстония
Источник: Псковская Лента Новостей
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