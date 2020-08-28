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Автомобиль замминистра обороны РФ Евкурова попал в ДТП

Автомобиль заместителя министра обороны РФ Юнус-Бека Евкурова попал в дорожно-транспортное происшествие в Москве, сообщают в пятницу российские СМИ.

Авария произошла на 1-й Дубровской улице. Евкуров сидел на пассажирском кресле в одной из машин. В настоящее время устанавливаются обстоятельства аварии.

Как отмечает «Интерфакс», Евкуров был назначен заместителем министра обороны РФ в 2019 году. Курирует Главное управление боевой подготовки и службу безопасности полетов авиации Вооруженных сил России. В прошлом – президент Ингушетии, до этого служил на командных должностях в Вооруженных силах.