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Белорусский завод загорелся после визита Лукашенко

На молочном заводе в Орше произошел пожар, загорелся цех по по производству сыров. Об этом сообщает Tut.by.

Фото: Telegram-канал Tut.by

На месте находится пять автомобилей МЧС, две скорые, приехала также аварийная газовая служба. Очаги возгорания удалось локализовать, сведений о пострадавших нет. Подразделения МЧС продолжают ликвидацию пожара, пишет «Лента.ру».

28 августа предприятие по производству молочной продукции ООО «Савушкин-Орша» посещала с рабочим визитом группа высокопоставленных чиновников во главе с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Выступая перед работниками молокозавода, он заявил о конце «вакханалии» с протестами. Лукашенко подчеркнул важность эффективной работы всех предприятий, как государственных, так и частных для достижения высоких экономических результатов. «Надо утихомириться, и им тоже за границей, взять голову в руки, успокоиться и подумать, во что может превратиться Европа, если здесь полыхнет», — сказал президент.