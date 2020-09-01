В России и мире

Сокращение населения России достигнет максимума за 14 лет

По предварительной оценке, численность населения России в 2020 году сократится на 158 тысяч человек - это максимум за 14 лет.

Ситуация начнет улучшаться с 2022 года, пишет РБК со ссылкой на проект единого плана правительства по достижению национальных целей развития России на период до 2024 года и плановый период до 2030 года.

По итогам 2006 года население России уменьшилось на 373,9 тысячи человек. С 2018 года миграционный поток не компенсирует естественную убыль населения, поэтому общая численность населения уменьшается. Так, в 2018 году она снизилась на 99,7 тысячи человек, а в 2019 году - на 32,1 тысячи человек.