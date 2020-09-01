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«Вякнули из-под забора»: Лукашенко прокомментировал санкции Балтии

Эстония, Латвия и Литва ввели санкции против отдельных граждан Белоруссии после соответствующей «команды» от других европейских стран, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

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По его мнению, более «матерые» страны опасаются ответных действий Белоруссии, и поэтому дали команду более слабым государствам выступить против страны. «Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю», - сказал Лукашенко. Он уточнил, что Минск может закрыть границы под Брестом и Гродно и транспортировка немецких грузов в восточном направлении затруднится.

Лукашенко добавил, что Белоруссия будет принимать экономические решения в ответ на балтийские санкции.

Накануне Эстония, Латвия и Литва запретили въезд на свою территорию 32 гражданам Белоруссии, включая Лукашенко. «Эти лица своими личными действиями организовывали и поддерживали фальсификацию выборов президента Белоруссии 9 августа 2020 года, а также поддерживали насильственное подавление мирных протестов», - считают страны.