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«Вякнули из-под забора»: Лукашенко прокомментировал санкции Балтии

01.09.2020 12:52|ПсковКомментариев: 0

Эстония, Латвия и Литва ввели санкции против отдельных граждан Белоруссии после соответствующей «команды» от других европейских стран, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает БелТА.

По его мнению, более «матерые» страны опасаются ответных действий Белоруссии, и поэтому дали команду более слабым государствам выступить против страны. «Им дали команду "фас", они и вякнули из-под забора. Я так это и оцениваю», - сказал Лукашенко. Он уточнил, что Минск может закрыть границы под Брестом и Гродно и транспортировка немецких грузов в восточном направлении затруднится.

Лукашенко добавил, что Белоруссия будет принимать экономические решения в ответ на балтийские санкции.

Накануне Эстония, Латвия и Литва запретили въезд на свою территорию 32 гражданам Белоруссии, включая Лукашенко. «Эти лица своими личными действиями организовывали и поддерживали фальсификацию выборов президента Белоруссии 9 августа 2020 года, а также поддерживали насильственное подавление мирных протестов», - считают страны.

Теги: #Белоруссия #политика #Прибалтика
Источник: Псковская Лента Новостей
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