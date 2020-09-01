В России и мире

В Минске задерживают журналистов для «проверки аккредитации»

На несанкционированных акциях протеста в Минске во вторник вновь проходят задержания журналистов. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на белорусские СМИ

«Двух журналистов TUT.BY задержали и везут в РУВД. По словам сотрудников милиции, "проверить аккредитацию"», - сообщает портал.

Кроме того, по данным ряда СМИ и белорусских телеграмм-каналов, задержаны также представители агентств БелаПАН, «РИА Новости» и еще несколько журналистов и фрилансеров.

Во вторник в белорусской столице прошла несанкционированная акция студентов нескольких вузов. Молодые люди намеревались передать в министерство образования петицию за отставку президента Александра Лукашенко и справедливые выборы.

Участники акции несколько раз пытались пройти к министерству образования, но их передвижения блокировали правоохранительные органы. От площади Свободы они прошли по улице Немига к проспекту Независимости. Протестующие несколько раз его пересекали, движение при этом не перекрывалось. На площади Ленина стояли мобильные кордоны силовиков.

В полдень милиция задерживала участников акции, мешая им собраться. Впоследствии задержанных отпустили. Спустя время в районе стадиона «Динамо» на улице Кирова правоохранительные органы, по информации очевидцев, задержали не менее десяти человек. При этом демонстранты пытались отбить задержанных.