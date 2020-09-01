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В Татарстане застрелили убившего двух грабителей бизнесмена

В городе Бугульме на юго-востоке Татарстана застрелили бизнесмена Евгения Деданина, который в 2018 году убил двух грабителей, ворвавшихся к нему в дом. Об этом сообщили в прокуратуре республики, передает «РБК».

По информации старшего помощника прокурора Руслана Галиева, Деданина застрелили на базе его собственной фирмы.

Бизнесмен получил огнестрельное ранение и позже скончался в больнице, сообщается на сайте республиканского управления СК. По факту случившегося заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство).

По подозрению в совершении убийства уже задержан 54-летний иностранец, проживавший в Самаре, добавили в СК.

Деданин отбился от грабителей в сентябре 2018 года. Тогда в его дом ворвались трое мужчин в масках. Они, угрожая похожими на пистолеты предметами и требуя денег, связали хозяина, его жену и знакомого. Однако Деданин и его друг смогли освободиться, после чего бизнесмен несколько раз ударил нападавших ножом.

Двое злоумышленников от полученных ранений скончались на месте, третьему удалось сбежать, но вскоре его поймали. Нападавшими оказались жители Самарской области. Против них завели уголовное дело по статье о разбое.