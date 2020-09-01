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Генпрокуратура запросила у Германии результаты анализов Навального

Генеральная прокуратура России направила в Министерство юстиции Германии запрос, к которому прилагаются данные доследственной проверки причин госпитализации Алексея Навального. Как сообщает РБК, в документе, отправленном от имени исполняющего обязанности начальника Главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры Петра Литвишко на имя начальника управления Федерального ведомства юстиции Федеративной Республики Германия Кристиана Йонсона, говорится, что проверочные мероприятия обстоятельств госпитализации Навального проводились с 20 августа.

«В ходе осмотров были изъяты более 100 предметов, на которых могли находиться образцы, необходимые для проведения сравнительных исследований», — говорится в документе. Также в ходе проверки была исследована информация с камер видеонаблюдения, назначено более 20 криминалистических экспертиз, из которых три завершены. В запросе прокуратуры отмечено, что не были установлены умышленные действия, совершенные третьими лицами.

Также к запросу Генпрокуратуры прилагается запрос об оказании правовой помощи, направленный управлением на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу в адрес компетентных органов Германии. В документе сообщается, что материал доследственной проверки находился в следственном отделении Томского линейного отдела МВД.

Как следует из материалов, Алексей Навальный прибыл в аэропорт совместно со своими помощниками Кирой Ярмыш и Ильей Пахомовым. Отмечается, что политик и его команда прошли досмотр и сели в кафе «Венская кофейня». Там они пили чай, кофе и воду, говорится в документе. После этого отправились на посадку. В 7.55 самолет в штатном режиме вылетел в Москву, после чего оппозиционер потерял сознание в хвостовой части самолета, говорится в документе.