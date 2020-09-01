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Умер народный артист РФ Борис Клюев

Советский, российский актер театра, кино и ТВ, педагог, народный артист Российской Федерации Борис Клюев умер на 77-м году жизни 1 сентября. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на ТАСС и директора Малого театра Тамару Михайлову.

«Борис Клюев умер, он был тяжело болен», - сказала она. Время и место похорон актера станут известны позднее.

Борис Владимирович Клюев родился 13 июля 1944 года в Москве. На театральной сцене и в кино - с конца шестидесятых: «Конец Сатурна», «Земля, до востребования», «Хождение по мукам»(1974), граф Рошфор из «Д'Артаньяна», «ТАСС уполномочен заявить», Николай Петрович из «Ворониных».