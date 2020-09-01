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Путин расширил выплаты ветеранам к 75-летию Победы

Президент России Владимир Путин подписал указ о распространении выплат к 75-летию Победы на участников борьбы с бандподпольем в Прибалтике, Белоруссии и на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Председатель комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн рассказал, что с соответствующим предложением выступил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин: «Сергей Евгеньевич как председатель общественного совета партпроекта "Единой России" "Историческая память" инициировал обращение вместе с коллегами, руководителями других силовых ведомств, обращение в адрес президента».

Глава государства это предложение поддержал.

В апреле более миллиона человек получили единовременные выплаты от государства в размере 75 или 50 тысяч рублей. Также им выдали по десять тысяч рублей, которые выделяются ежегодно.