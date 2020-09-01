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Умер экс-солист «Ласкового мая»

Солист первого состава группы «Ласковый май» Александр Прико скончался в Петербурге 2 сентября. О смерти музыканта сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на экс-фронтмена коллектива Юрия Шатунова и продюсера Андрея Разина.

«От всего сердца соболезную по поводу безвременной кончины Саши Прико. Я потрясен печальным известием и искренне скорблю», – признался Юрий Шатунов.

Андрей Разин добавил, что он вместе с супругой Прико Еленой сделал все возможное, чтобы спасти Александра, однако «рак не позволил этого сделать». По словам продюсера, о месте и времени прощания с Прико сообщат дополнительно.

Напомним, в начале августа Прико в тяжелом состоянии доставили в петербургскую больницу Святого Георгия. Тогда у него диагностировали коронавирус.