В России и мире

Россия заняла 23 место в новом рейтинге качества элит

Исследователи из университета Санкт-Галлена в Швейцарии совместно с Московской школой управления «Сколково» подготовили доклад, в котором представлен разработанный ими Индекс качества элит (Elite Quality Index).



В релизе «Сколково» указывается, что элиты оценивались по четырем составляющим: экономическая власть, экономическая ценность, политическая власть, политическая ценность. Как указывают авторы доклада, элиты высокого качества характеризуются моделью действий, при которой их деятельность генерирует дополнительные ценности для общества. Элиты низкого качества, напротив, присваивают создаваемые обществом ресурсы. Тем самым элиты низкого качества заметно тормозят развитие своих стран.



Всего при оценке качества элит использовались 72 показателя, сгруппированные по названным выше группам. В их числе, к примеру те, которые описывают деловую активность, модели перераспределения благосостояния, способность элиты лоббировать свои интересы, общеэкономические показатели и так далее.



Всего исследователи отранжировали по качеству элит 32 страны. Лидером с показателем 68,5 баллов оказался Сингапур. Вслед за ним три строчки занимают европейские страны - Швейцария (64,9), Германия (64,2) и Великобритания (63,9). На пятой строчке - Соединенные Штаты (63,4).



Россия в рейтинге оказалась на 23-й строчке с оценкой элит в 48,9 баллов. Ровно столько же составляет значение индекса для элит в Ботсване. Помимо стран Западной Европы, Скандинавии и США Россию в рейтинге обогнали Китай (12-я строчка), Польша (13-я строчка), Казахстан (19) и Индонезия (20) и Мексика (21).



Исследователи из «Сколково» отмечают, что для России характерен значительный разброс между разными компонентами индекса. По некоторым критериям она попала в первую десятку рассматриваемых стран, по другим - во вторую десятку. К примеру, Россия получила самые высокие оценки по макроэкономической политике - такие, как инфляция (1-е место) и отношение государственного долга к ВВП (2-е место). Намного хуже оказались оценки административной децентрализации, вовлеченности в экономическую глобализацию. Сравнительно высоким оказался уровень барьеров на пути иностранных инвестиций. «Политические риски, связанные с ситуацией внутри страны и геополитической обстановкой, подталкивают элиты ближе к властям и оставляют им меньше возможностей для приращения ценностей» , - говорится в докладе.