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Россия возобновляет авиасообщение с Египтом и Мальдивами

Россия возобновляет перелеты в Египет, Объединенные Арабские Эмираты и на Мальдивы, сообщили в кабинете министров.

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения со следующими странами: Египет (Каир), три рейса в неделю; Объединенные Арабские Эмираты (Дубай), два рейса в неделю; республика Мальдивы (аэропорт Велана), два рейса в неделю», — говорится в сообщении правительства, передает РИА Новости.

Отмечается, что решение принял оперативный штаб, исходя из озвученных ранее критериев (40 новых случаев коронавирусной инфекции в течение 14 дней на 100 тысяч населения, не более одного процента за 14 дней суточного прироста новых случаев и коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции за семь дней не более единицы), а также на основе принципов взаимности.

Кроме того, увеличится частота воздушного сообщения со Швейцарией до четырех перелетов в неделю: два рейса «Аэрофлота» по маршруту Москва — Женева — Москва и два рейса Swiss Air по маршруту Цюрих — Москва — Цюрих. До этого они выполнялись раз в неделю.

Ранее свои границы для россиян открыли Турция, Абхазия, Танзания, Черногория, Хорватия, Белоруссия, Великобритания, Сербия, Болгария, Куба, Доминикана и Мексика.

При этом у всех свои правила для въезда: где-то достаточно справки о том, что у пассажира нет COVID-19, где-то обязателен двухнедельный карантин. Кроме того, не во все страны можно добраться на самолете.

Из-за пандемии коронавируса Россия с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами. Исключение составляли только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы (а иностранцев — из России), а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.

Представители российских властей неоднократно подчеркивали, что дата открытия границ будет зависеть от эпидемиологической ситуации.