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Лукашенко назвал заявление об отравлении Навального фальсификацией

Белорусский лидер Александр Лукашенко сообщил премьер-министру России Михаилу Мишустину о перехвате разговора Варшавы и Берлина, в котором речь шла об Алексее Навальном.

По словам президента республики, заявления канцлера Германии Ангелы Меркель об отравлении Навального - фальсификация, пишет РИА Новости.

«Никакого отравления Навального не было. Группа специалистов, я так понимаю, подготовила для Меркель, ее администрации, факты, а может, и заявления, которые она сделала. Сделали они это, чтобы отбить охоту Путину сунуться в дела Беларуси», - сказал президент Белоруссии.

Накануне правительство ФРГ сообщило, что, согласно результатам токсикологической экспертизы, проведенной в лаборатории бундесвера, российского оппозиционера Алексея Навального отравили боевым веществом из группы «Новичок» нервно-паралитического действия.

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала информацию о «попытке отравления» Алексея Навального удручающей. По ее мнению, выводы немецких специалистов свидетельствуют о покушении на российского блогера. «Таким образом, подтверждено, что Алексей Навальный стал жертвой преступления. Он должен был замолчать. Я самым решительным образом осуждаю это от имени правительства ФРГ», - сказала канцлер. Меркель подчеркнула, что Берлин ожидает соответствующих разъяснений от Москвы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Берлин не проинформировал Москву о своих выводах про «отравление» «новичком» - у России, по его словам, нет таких данных.

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Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику Charite.

Транспортировку организовал фонд Cinema for Peace. 24 августа основатель фонда Яка Бизиль заявил, что Навального пытались отравить.