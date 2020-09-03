В России и мире

Сотни садоводов получили посылки с семенами, которые не заказывали

Сотни французских садоводов получили из Китая и Малайзии посылки с семенами - никто из них ничего не заказывал, передает «Росбалт».

Министерство сельского хозяйства Франции выпустило предостережение о том, что семена могут быть заражены неизвестными во Франции болезнями, опасными для посевов. Ведомство также попросило сфотографировать не только семена, но и упаковку, в которой они прибыли.

По данным RFI, аналогичные семена с июля приходили жителям Великобритании, США, Канады и Израиля. При этом в таможенных декларациях часто значилось, что внутри лежат ювелирные украшения. До сих пор ни в одной стране расследование не привело к разгадке тайны. По одной из версий, речь идет об мошенничестве: фиктивные покупки позволяют продавцу поместить большое количество положительных отзывов и повысить рейтинг.