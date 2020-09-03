В России и мире

Более 26 млн человек в мире заразились коронавирусом

Всего 26 млн 304 тысячи 856 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в мире по состоянию на утро 4 сентября. Соответствующую информацию опубликовал университет Джонса Хопкинса.

Наибольшее количество зараженных зарегистрировано в США (6 млн 150 тысяч 16), Бразилии (4 млн 41 тысяча 638), Индии (3 млн 936 тысяч 747), России (1 млн 6 тысяч 923) и Перу (657 тысяч 129).

В результате заражения коронавирусом в мире скончались 868 тысяч 733 человека, выздоровели - 17 млн 512 тысяч 585 пациентов.