В России и мире

Более 5 тысяч человек в России заразились коронавирусом за сутки

За последние сутки в России зарегистрировали 5110 случаев заражения коронавирусом. Кроме того, умер 121 человек, выздоровели 5812 пациентов.

Впервые с 15 августа заболевших насчитывается более 5 тысяч. Темп прироста держится на отметке 0,5%, пишет РИА Новости со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса. Больше всего новых пациентов в Москве (692), Санкт-Петербурге (193) и Подмосковье (164).

Накануне сообщалось о 4995 случаях, 114 жертвах и 5766 поправившихся. Всего за время эпидемии в России коронавирусом SARS-CoV-2 заразились 1 015 105 человек, из них более 17,6 тысячи умерли, 832 тысячи с лишним вылечились.