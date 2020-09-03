В России и мире

Россия ввела санкции против Порошенко

Кабинет министров России ввел санкции против бывшего президента Украины Петра Порошенко. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Всего в списке числится 41 человек, в том числе лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, экс-глава Службы безопасности Украины (СБУ) Валентин Наливайченко, бывший представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко и другие.

Как отмечает «Лента.ру», ранее МИД Украины призвал ввести санкции против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. В ведомстве отметили, что Международному сообществу необходимо надлежащим образом отреагировать на заявление Германии о том, что Навальный был отравлен боевым отравляющим веществом группы «Новичок».