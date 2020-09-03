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Александр Лукашенко назвал главную проблему Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на совещании в Минске рассказал, что считает главной проблемой республики.

«Я всегда говорил и хочу еще раз напомнить, что главная наша задача, главная наша проблема, обеспокоенность - это экономика, - подчеркнул он. - Есть экономика, значит будет все остальное, нет экономики, то тогда не надо рассчитывать ни на идеологию, ни на безопасность, на спокойствие в стране».

По словам Александра Лукашенко, власти немало сделали в последнее время, «чтобы нормально функционировала экономика», пишет РИА Новости. Он также добавил, что межправительственные консультации с Россией и достигнутые договоренности «дают положительный результат» для белорусской экономики.

«Главный вопрос, который должны обсудить: как мы, люди в погонах, должны обеспечить нормальное функционирование предприятий, и чтобы экономика давала результат», - обратился глава государства к участвующим в совещании силовикам.

Как подчеркнул президент, экономическая безопасность – «немаловажный сегмент деятельности государства».