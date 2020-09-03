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Леонид Рошаль предложил немецким врачам совместно изучить состояние Алексея Навального

Российские врачи предложили немецким коллегам создать совместную группу по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, заявил президент «Национальной медицинской палаты» Леонид Рошаль.

По его словам, что «судьба Навального волнует многих», поэтому эксперты двух стран должны «посмотреть основную причину» его состояния, пишет РИА Новости.

«Давайте спокойно вместе соберемся, представители-специалисты России - токсикологи - и специалисты Германии, и обсудим, есть или нет (отравление), потому что если окажется, что действительно Навальный был отравлен, мы считаем, что необходимо в России возбудить уголовное дело», - отметил Леонид Рошаль.

Он рассказал, что причины случившегося до сих пор не ясны, российские медики сработали хорошо и вывели больного из тяжелого состояния, но исследования, проведенные в России, не показали отравления, а немецкие коллеги что-то нашли.

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Через несколько дней после перевозки Алексея Навального на лечение в Германию немецкое правительство, ссылаясь на военных медиков, заявило о его «отравлении» субстанцией из группы боевых веществ «Новичок».

В Кремле в этой связи отметили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по ситуации.