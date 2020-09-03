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Сергей Шойгу рассказал о самочувствии после прививки от COVID-19

Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что хорошо себя чувствует после того, как сделал прививку от коронавируса, и рекомендовал привиться всем.

«Чтобы развеять последние сомнения, начали с себя, - отметил он. - Но не столько для того, чтобы показать личным примером, что это безопасно, что это эффективно и это намного упрощает жизнь», - сказал он в эфире телеканала «Россия 1», пишет РИА Новости.

Сергей Шойгу отметил, что чувствует себя «вполне нормально». «У меня не было ни повышения температуры, ни каких-то других побочных проявлений. Рекомендую всем пройти эту вакцинацию», - добавил министр.