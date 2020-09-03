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Фургал рассказал об условиях жизни в СИЗО

06.09.2020 15:15|ПсковКомментариев: 0

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в организации убийств предпринимателей, и обвиняемый в коррупции бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов содержатся в одной камере СИЗО «Лефортово». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник. «Фургал и Абызов содержатся в следственном изоляторе "Лефортово" в одной камере. Отношения у них нормальные», - сказал собеседник агентства.

Адвокаты Фургала и Абызова не подтвердили, но и не опровергли эту информацию.

Заключенный в изолятор экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии о жизни в СИЗО, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на «РИА Новости».

Экс-губернатор сообщил, что у него нет конфликтов с администрацией изолятора, а отношения с сотрудниками построены на уважении. «Мне прислали люди больше 200 книг. Все книги хранятся на складе, мне по заявлению выдают почитать по нескольку штук. Потом забирают, приносят новые», - рассказал Сергей Фургал.

Сейчас Фургал находится в одной камере с экс-министром Открытого правительства Михаилом Абызовым.

«Я кофе пью, он чай. Один читает, другой телевизор смотрит. Но часто вместе завтракаем или обедаем. Сокамерников тут периодически меняют. Пусть люди не переживают, на меня повлиять ни один сосед не сможет», - отметил Фургал.

Фургал был задержан 9 июля в Хабаровске и этапирован в Москву. Басманный суд в четверг продлил меру пресечения экс-чиновнику до декабря. По данным СК РФ, он причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори, а также Александра Смольского, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших. Фургал считает свое дело политически мотивированным.

Абызов был задержан и арестован весной 2019 года. Он обвиняется в создании преступного сообщества с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 210 УК РФ, предусматривает наказание от 15 до 20 лет колонии), отмывании денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ), незаконном предпринимательстве (ст. 289 УК РФ) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным следствия, Абызов вместе с сообщниками похитил мошенническим путем 4 млрд рублей у ОАО «Сибирская энергетическая компания» и ОАО «Региональные электрические сети», производящих и передающих электроэнергию на территории Новосибирской области.

Источник: Псковская Лента Новостей
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