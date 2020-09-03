В России и мире

От школьников не будут требовать сдачи тестов на коронавирус

От российских школьников в течение всего учебного года не будут требовать сдавать тесты на коронавирус. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на первого замминистра просвещения Дмитрия Глушко.

«С детей тесты никто не берет, главная задача - организовать качественный входной контроль, который позволит выявлять детей с высокой температурой. Так как дети очень мало болеют, то главное внимание к тем, кто работает в школе: учителя, администрация», - сказал Глушко, отвечая на соответствующий вопрос.

Учителя российских школ будут вакцинироваться от коронавируса в добровольном порядке, принуждать их к этому никто не будет.

«Регионы организовывают тестирование по педагогам, во-первых. Во-вторых, когда начнется плановая работа по вакцинации от коронавируса, то учителям тоже будет предложено. Это будет в добровольном порядке», - сказал Глушко.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 26,9 млн человек, более 879 тыс. умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 025 505 случаев заражения, выздоровели 840 949 человек, умерли 17 820. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.