В России и мире

Группа туристов из 11 человек пропала в районе Сочи

Группа из восьми детей и троих взрослых пропала под Сочи, спасатели МЧС ведут поиски, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Незарегистрированная группа в составе 11 человек, в том числе 8 детей (от 9 до 16 лет), утром 6 сентября вышла из Сочи (Адлерский район, поселок Эсто-Садок) в горно-лесной массив, к озеру, расположенному в районе Роза Пик (высота 2320 метров), на южном склоне "Роза Хутор", и до настоящего времени не вернулась. Организовано проведение поисково-спасательных работ», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что спасатели обследовали маршруты и берега озер, но поиски не дали результатов. «Развернут оперативный штаб по проведению поисково-спасательных работ. На утро 7 сентября спланировано привлечение конно-кинологического расчета на лошадях для поиска в труднодоступных местах и вылет вертолета МИ-8 с вертолетной площадки "Навагинка" со спасателями МЧС», - рассказали в пресс-службе.

К поискам туристов привлечено 64 человека и 12 единиц техники, добавили в МЧС.