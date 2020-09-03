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Большинство читателей ПЛН одобряют решение о создании резерва силовиков для помощи Белоруссии

Большинство читателей Псковской Ленты Новостей одобряют решение президента России о создании резерва силовиков для помощи Белоруссии. Об этом свидетельствуют результаты опроса, в котором приняли участие 840 человек.

34,88% опрошенных считают, что белорусская оппозиция действует под диктовку Запада, поэтому Россия должна дать отпор. 22,26% читателей проголосовали за вариант «Негоже разгонять мирные протесты в чужой стране».

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При этом 13,69% поддерживают такое решение, но уверены, что ситуация в Белоруссии не выйдет из-под контроля - вмешиваться не придется. А 13,10% респондентов высказались категорически против - они считают, что «поддерживать диктатора Лукашенко - это преступление».

9,76% читателей отметили, что когда братья просят о помощи - нельзя оставаться в стороне. Но 5,71% опрошенных не одобряют такой инициативы. По их мнению, силовики должны бороться с преступностью в России.

Еще 0,60% ответили, что им все равно.

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