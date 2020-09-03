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Россиянин выкапывал кости из могил и продавал их как мощи святых

45-летнего мужчину, который выкапывал кости из могил и продавал их как мощи святых, задержали в Красноярске. Об этом в Instagram рассказала местный адвокат Екатерина Калядина.

По словам защитницы, пассажира задержали 31 августа на местном вокзале, когда тот направлялся в Санкт-Петербург, пишет Газета.ru. Интерес сотрудников полиции вызвала сумка мужчины, в которой с помощью сканера нашли человеческие кости и череп.

«Мужчину задержали, проводили в караульное помещение. Он открыл сумку, а там - череп и кости, причем разных людей - это было очевидно, так как останки тел повторялись», - написала Екатерина Калядина.

Мужчина заявил, что кости являются мощами преподобного старца Даниила Саянского - их он якобы нашел в старинном захоронении в городе Северо-Енисейске, когда убирался на кладбище.

Позже у задержанного появилась новая версия: он заявил, что вез останки как пособия для продажи в медицинские вузы. В результате кости были изъяты и направлены на экспертизу. Сам мужчина позже признался, что выкапывал их специально для продажи, поскольку мощи пользовались спросом.

Выяснилось, что мужчина в Енисейске раскапывал могилы, собирал останки и продавал их в Санкт-Петербурге как святые мощи. В отношении него возбудили уголовное дело.