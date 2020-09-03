В России и мире

Алексей Навальный вышел из комы

Российского оппозиционера Алексея Навального вывели из медицинской комы и отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, сообщили в берлинской клинике Charite.

«Состояние улучшилось. Он реагирует на словесные раздражители. Еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления», - говорится в сообщении медицинского учреждения, пишет РИА Новости.

Смотрите также Лукашенко назвал заявление об отравлении Навального фальсификацией

Навальному стало плохо 20 августа в полете из Томска в Москву. Самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. Утром 22 августа его перевезли на лечение в Германию и доставили в берлинскую университетскую клинику Charite.

Транспортировку организовал фонд Cinema for Peace. 24 августа основатель фонда Яка Бизиль заявил, что Навального пытались отравить.