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Сесть на бутылку заставили модератора оппозиционного Telegram-канала в Чечне

В Чечне неизвестные похитили модератора оппозиционного Telegram-канала 1ADAT 19-летнего Салмана Тепсуркаева и подвергли его публичным унижениям. Об этом сообщает «Газета.ру» со ссылкой на портал «Кавказ. Реалии».

В социальных сетях появился ролик, на котором запечатлен стоящий на коленях голый молодой человек, представившийся Тепсуркаевым. На видео юноша называет себя администратором канала и приносит извинения за свою деятельность.

«Молодой человек на камеру говорит, что администраторы телеграм-канала делают плохие вещи, он это осознал и в связи с этим решил сесть на бутылку», - сообщает Znak.com

Затем молодой человек говорит, что наказывает себя и «передает эстафету» другим администраторам 1ADAT. После этого человек в кадре садится на бутылку.

«Этот парень был какое-то время модератором чата, не самого канала, а чата. В субботу он перестал выходить на связь с администраторами, а вчера в этот общий чат скинули это видео. Мы не знаем, где он сейчас находится», — приводит цитату админа канала 1ADAT Znak.com.