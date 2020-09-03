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Россия предоставит Белоруссии госкредит в 1,5 млрд долларов

РФ предоставит Белоруссии госкредит в размере 1,5 млрд долларов, заявил президент России Владимир Путин в ходе переговоров с Александром Лукашенко в Сочи, передает «Интерфакс».

Путин напомнил, что недавно с визитом в Белоруссии был председатель правительства РФ Михаил Мишустин. «Я знаю, что он провел очень серьезные большие переговоры, и они были успешными по всем направлениям нашего взаимодействия. Кстати говоря, в том числе и в финансовой сфере. Мы договорились о том, что Россия предоставит Белоруссии в этот сложный момент кредит государственный – 1,5 млрд», - сказал Путин, открывая встречу с Лукашенко.

«И мы это исполним, сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне», - отметил российский президент.

«У нас есть возможность в спокойном режиме, мы для этого и собрались сейчас, поговорить обо всем, но прежде всего, конечно, мы должны обсудить вопросы экономического характера, потому что падение (товарооборота – ред.) на 21 с лишним процент, это все-таки приличное падение, это не связано с нашей работой, это связано как раз с общемировыми тенденциями в связи с коронавирусом. Но мы с коронавирусом вместе поборемся, и, уверен, преодолеем и текущие трудности в экономике», - сказал Путин в начале российско-белорусских переговоров.

«Я не случайно упомянул и кредит, который Россия в ближайшее время планирует предоставить Белоруссии. Надеюсь, что это соответствующим образом отразится и на финансовых рынках (Белоруссии – ред.)», - отметил Путин. Он предложил своему белорусскому коллеге принять меры для восстановления товарооборота между двумя странами на докризисном уровне.

«Что касается наших экономических взаимоотношений, Россия остается самым крупным инвестором в белорусскую экономику», - сказал Путин. «Только один из проектов – это АЭС стоимостью 10 млрд долларов», - отметил российский президент.

Он напомнил, что в целом свыше 50% торгового оборота Белоруссии приходятся на РФ, в республике работают почти две тысячи предприятий с российским капиталом. «У нас очень тесная кооперация по ряду направлений, по ряду отраслей», - подчеркнул Путин.

По его словам, коронавирус повлиял на товарооборот, и в этой связи «мы должны принять дополнительные усилия, для того чтобы он вышел на докризисный уровень, а также создать предпосылки для движения вперед».

Путин отметил, что у него есть предложения. «Мне кажется, что на уровне правительств, министерств, ведомств и даже отдельных предприятий нужно устранить имеющиеся проблемы и создать условия для движения вперед», - отметил Путин. «Да, сменилось правительство Беларуси, но это не мешает нам работать», - сказал российский президент, напомнив, что в Минске с визитом побывал премьер РФ Михаил Мишустин.