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Десантники России и Белоруссии отработали совместные действия на учениях

Подразделения Воздушно-десантных войск России и Сил специальных операций Республики Беларусь приступили к слаживанию многонациональной тактической группы. Мероприятие прошло в рамках подготовительного этапа планового совместного тактического учения «Славянское братство - 2020», которое стартовало позавчера на белорусском полигоне «Брестский», сообщили Псковской Ленте Новостей в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Фото: Минобороны России

В соответствии с планом подготовительного этапа учения личный состав десантников двух стран потренировался в преодолении водной преграды - реки Мухавец.

Фото: Минобороны России

Накануне российские и белорусские десантники провели комплекс мероприятий по подготовке техники к тренировке форсирования водной преграды, а сегодня более 25 боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-МДМ «Ракушка» Псковского гвардейского соединения ВДВ и более 10 бронетранспортеров БТР-80 отдельного гвардейского десантно-штурмового соединения из Бреста отработали первые совместные действия по форсированию реки, которое осуществлялось одновременно по двум направлениям.

Фото: Минобороны России

«Личный состав и техника Псковского гвардейского соединения ВДВ впервые преодолевает водную преграду на незнакомой местности в Республике Беларусь на новейших образцах военной техники, поступившей в полк только в этом году, - отметил заместитель командира гвардейского Черноморского десантно-штурмового полка из Пскова, гвардии подполковник Алексей Афонин. - Вместе с тем, в ходе совместных действий, экипажи боевых машин двух стран демонстрируют высокий профессионализм, слаженные действия и отличную полевую выучку».

В дальнейшем военнослужащим двух стран предстоит провести первое совместное занятие по огневой подготовке.