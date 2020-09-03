В России и мире

ВОЗ прогнозирует новые вспышки коронавируса

Риск повторного занесения и возобновления COVID-19 сохраняется в каждой стране, сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.

«Новые вспышки вируса могут случиться даже в тех странах, где наблюдается стабильная ситуация», — приводит слова Вуйнович газета «Известия».

Представитель ВОЗ также рассказала, что наибольшее бремя COVID-19 в мире по-прежнему несут страны Америки. В европейском регионе, к которому относится Российская Федерация, тоже наблюдаются новые случаи заболевания. Наиболее эффективный способ контроля эпидемии — это активное тестирование, отслеживание контактов, лечение и изоляция тех, кто нездоров, а также физическое дистанцирование, гигиена рук и респираторный этикет. Сейчас не время ослаблять эти меры, полагает Мелита Вуйнович. Их сочетание позволяет успешно прерывать цепочки инфицирования.

По последним данным российского оперштаба, суточный прирост новых больных коронавирусом в РФ на 17 сентября составил 5762 человека в 83 регионах. Это на 92 случая больше, чем накануне. Число новых заболевших превысило число выздоровевших на восемь человек. В целом прирост суточной заболеваемости за сентябрь составил 22% (на 1 сентября было выявлено 4729 случаев).