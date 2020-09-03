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Экс-защитника Ефремова лишили адвокатского статуса

Бывший защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев лишен адвокатского статуса. Соответствующее решение принял совет Адвокатской палаты Республики Северная Осетия - Алания (АП РСО), сообщает пресс-служба Федеральной палаты адвокатов РФ.

Президент Федеральной палаты адвокатов РФ Юрий Пилипенко, по чьей инициативе было возбуждено дисциплинарное производство, назвал соответствующее решение наиболее адекватным.

«Если бы не тот уровень скандализации, который задал сам Эльман Пашаев, дисциплинарное производство могло бы не состояться или закончиться другой мерой наказания», - отметил он.

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Ранее сообщалось, что суд в Москве приговорил актера Михаила Ефремова к 8 годам колонии общего режима за совершенное в пьяном виде ДТП, в результате которого погиб человек. Эльман Пашаев тщетно пытался оправдать актера. Он утверждал, что Ефремов был не за рулем, а машину вел кто-то другой.