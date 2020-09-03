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Алексей Навальный рассказал о своем восстановлении в немецкой клинике

Российский оппозиционер Алексей Навальный в своем Instagram-аккаунте рассказал, как проходит его восстановление в клинике «Шарите» в Берлине.

Фото из Instagram-аккаунта Алексея Навального

«Это уже ясная дорога, хоть и неблизкая, - отметил он. - Все текущие проблемы вроде того, что телефон в моих руках бесполезен, как камень, а налить себе водички превращается в целый аттракцион, - сущая ерунда».



Алексей Навальный объяснил, что совсем недавно он не узнавал людей и не понимал, как разговаривать. Каждое утро к нему приходил доктор и просил написать какое-нибудь слово.

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«Это приводило меня в отчаяние, потому что хоть я уже и понимал в целом, что хочет доктор, но не понимал, где брать слова. В каком месте головы они возникают? Где найти слово и как сделать так, чтобы оно что-то означало? Все это было решительно непонятно. Впрочем, как выразить свое отчаяние, я тоже не знал и поэтому просто молчал. И это я еще описываю поздний этап, который сам помню», - уточнил он.



«Сейчас я парень, у которого дрожат ноги, когда он идет по лестнице, но зато он думает: "О, это ж лестница! По ней поднимаются. Пожалуй, надо поискать лифт". А раньше бы просто тупо стоял и смотрел», - написал Алексей Навальный.



По его словам, много проблем еще предстоит решить, но «потрясающие врачи» университетской Берлинской клиники «Шарите» решили главную. Они, пояснил Алексей Навальный, превратили его из «технически живого человека» в того, кто имеет все шансы снова стать «человеком, который умеет быстро листать инстаграм и без размышлений понимает, где ставить лайки».