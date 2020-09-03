В России и мире

30,5 млн человек в мире заразились коронавирусом

Всего 30 млн 588 тысяч 989 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 зарегистрировано в мире по состоянию на вечер 19 сентября. Соответствующую информацию опубликовал университет Джонса Хопкинса.

Наибольшее количество зараженных выявлено в США (6 млн 745 тысяч 190), Индии (5 млн 308 тысяч 14), Бразилии (4 млн 495 тысяч 183), России (1 млн 92 тысячи 915) и Перу (756 тысяч 412).

В результате заражения коронавирусом в мире скончались 953 тысячи 482 человека, выздоровели - 20 млн 832 тысячи 830 пациентов.