В России и мире

Останки более 150 погибших во Второй мировой войне солдат захоронили в Эстонии

Останки 151 солдата, погибшего во Второй мировой войне, захоронили на мемориальном участке кладбища эстонского города Маарду 19 сентября.

«За последние годы в тесном сотрудничестве с ветеранскими организациями Эстонии, Таллинским обществом участников Второй мировой войны и военно-историческими объединениями была проведена большая работа по поиску незахороненных солдат, организации в Маарду мемориала и возведению часовни памяти, - говорится в сообщении мэрии. - В этом году по причине пандемии мы были вынуждены перенести церемонию перезахоронения на осень, и сегодня мы собрались здесь в узком кругу с ветеранами и представителями дипломатических миссий, чтобы вспомнить и почтить память погибших на этой страшной войне».

Останки 151 солдата, захороненные в субботу, обнаружили в этом году на территории Эстонии поисковики отряда «Вирония» и военно-исторического клуба «Фронт Лайн», пишет ТАСС.

С 2005 года на Маардусском кладбище ежегодно проходит торжественная траурная церемония захоронения найденных поисковиками останков бойцов Красной армии. На сегодняшний день на мемориальном участке кладбища в Маарду нашли упокоение 1 285 воинов, которые погибли на территории Эстонии во время Второй мировой войны.