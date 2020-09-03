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Скончался экс-барабанщик рок-группы Uriah Heep

Бывший барабанщик британской рок-группы Uriah Heep Ли Керслейк умер на 74-м году жизни 19 сентября.

Причиной смерти музыканта, который также участвовал в записи двух первых альбомов группы британского рок-музыканта Оззи Осборна - Blizzard of Ozz (1980) и Diary of a Madman (1981), стал рак простаты, пишет ТАСС со ссылкой на музыкальный журнал Rolling Stone.

Смерть Керслейка подтвердил клавишник, гитарист и автор песен Uriah Heep Кен Хенсли. «С величайшей грустью в сердце сообщаю вам, что Ли Керслейк, мой друг на протяжении 55 лет и лучший барабанщик, с которым я когда-либо играл, проиграл битву с раком сегодня в 3:30 утра. Хвала Господу, скончался он мирно, но нам его будет очень не хватать», - отметил Кен Хенсли.