В России и мире

Неизвестные отправили Трампу посылку с ядом

Правоохранительные органы США перехватили посылку для президента Дональда Трампа, в которой содержалось ядовитое вещество рицин, сообщают российские и зарубежные СМИ. Вся почта для Белого дома сначала проходит проверку. ФБР подтвердило, что ведет расследование этого инцидента.

Для подтверждения присутствия рицина было проведено два теста, передает «Коммерсант». Рицин — высокотоксичное вещество, его получают из касторовых бобов (клещевины). Если его проглотить, у человека начнется тошнота, рвота, внутреннее кровотечение, что в итоге может привести к отказу органов и смерти. Сейчас в ситуации разбираются спецслужбы.

Напомним, Дональд Трамп выдвинулся на второй президентский срок. Выборы пройдут 3 ноября. Соперником действующего президента является демократ Джо Байден.