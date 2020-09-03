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Умер ведущий «Русского лото» Михаил Борисов

На 72-м году жизни скончался известный телеведущий Михаил Борисов. Об этом сообщают отечественные СМИ. Смерть ведущего «Русского лото» подтвердили в театральном институте имени Щукина. Соответствующее заявление появилось на сайте учебного заведения.

«Вчера нас постигла тяжелая утрата — ушел из жизни Михаил Борисович Борисов... В нашем институте он заведовал кафедрой режиссуры, ставил дипломные спектакли, которые неизменно пользовались зрительским успехом. Его любили студенты», — говорится в сообщении.

Как отмечает «Лента.ру», информация о смерти 71-летнего Михаила Борисова появилась вечером 19 сентября. Сообщалось, что телеведущего госпитализировали в одну из столичных клиник, где у него диагностировали воспаление легких. Врачи ввели его в медикаментозную кому и подключили к искусственной вентиляции легких (ИВЛ), однако позже стало известно, что при при транспортировке Борисова из одной больницы в другую у него наступила клиническая смерть, после чего артист скончался. В то же время сестра телеведущего опровергла информация\ю о его смерти, заявив, что он просто находится в больнице.

Михаил Борисов — советский и российский режиссер, телеведущий, актер. Заслуженный деятель искусств России. В телевизионной лотерее «Русское лото», помимо ведения программы, являлся также ее художественным руководителем.