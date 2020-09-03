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В Латвии пожаловались на последствия потери грузов из России

Глава латвийской государственной компании «Латвийская железная дорога» (LDz) Марис Клейнбергс заявил о спаде грузоперевозок в стране из-за того, что Россия перенаправила товаропоток в собственные порты, пишет Sputnik Латвия.

По словам Клейнбергса, компания планирует немного увеличить объем транспортировки, однако достичь показателей прежних лет не удастся.

«В этом году планируем перевезти примерно 25 миллионов тонн грузов, это примерно в два раза меньше по сравнению с предыдущим годом. В ближайшие годы мы планируем небольшой рост. Но я не вижу возможности заместить объемы грузов из России, которые мы потеряли», — пояснил глава LDz.

Он отметил, что в прежние годы грузы из России составляли до 70 процентов от общего грузопотока по Латвийской железной дороге. Падение произошло за счет снижения объема перевозок нефти, нефтепродуктов и каменного угля.

«Главная причина падения заключается в том, что все больше угля перегружается на терминалах в порту Усть-Луги в Ленинградской области», — подчеркнул Клейнбергс.

Кроме того, к концу года Латвийская железная дорога будет вынуждена уволить полторы тысячи сотрудников — примерно 24 процента всех работников. На сегодняшний день работу потеряли уже около тысячи человек, передает РИА Новости.