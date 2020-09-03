В России и мире

Вирусолог рассказал, когда в России произойдет настоящий всплеск коронавируса

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн заявил журналистам, что сегодняшний прирост заболеваемости коронавирусом, наблюдаемый в России, не является значительным. По его словам, настоящий всплеск следует ожидать позже.

«Я думаю, что нам стоит ждать повышения заболеваемости где-то к ноябрю-декабрю», - приводит слова специалиста «Московский комсомолец».

Также Анатолий Альштейн отметил, что пока в России скорее всего не будут вводиться строгие ограничения, к которым власти прибегали весной.

«Надо повысить пропаганду существующих мер: ношение масок, мытьё рук, самоизоляция, где это возможно», - предложил вирусолог.