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Незнакомец выманил у подростка миллионы рублей за «снятие порчи»

В Москве мужчина выманил у подростка миллионы рублей и драгоценности, пообещав снять с него порчу. Об этом в воскресенье, 20 сентября, сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Накануне в полицию обратилась 42-летняя жительница столицы. Она рассказала, что незнакомец под предлогом проведения обряда с деньгами и драгоценностями похитил у ее 17-летнего сына около трех миллионов рублей и драгоценности на сумму почти пять миллионов рублей. Деньги и украшения подросток взял дома и добровольно передал мошеннику в сквере на лавочке.

Полиция начала проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего.