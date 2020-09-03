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На акции протеста в Минске милиция включила через динамики песню в поддержку Лукашенко

В центре Минска силовики используют новую эстрадную песню «Любимую не отдают», чтобы заглушить лозунги участников марша оппозиции. Об этом сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что в акции на данный момент принимают участие около 10 тысяч человек. Люди идут по тротуарам и проезжей части от стелы «Минск город-герой» по проспекту Победителей, выкрикивая лозунги.

Чтобы заглушить протестующих, милиция включила из громкоговорителей на здании стоматологии и других окрестных домах композицию «Любимую не отдают».

Как отмечает Газета.ру, считается, что новую песню «Любимую не отдают» записали в поддержку президента Белоруссии Александра Лукашенко. Ее исполняют многие известные артисты, в том числе российские.