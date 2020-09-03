В России и мире

Снят запрет на въезд авиатранспортом в РФ для граждан нескольких стран

Председатель правительства России Михаил Мишустин снял запрет на въезд в РФ через воздушные пункты пропуска для граждан Беларуси, Казахстана, Киргизии, Южной Кореи и лицам, имеющим в этих странах вид на жительство.

Как передает «Российская газета», распоряжение правительства подписано в связи с тем, что на следующей неделе с этими государствами возобновляется авиасообщение: с понедельника - с тремя странами СНГ, с Южной Кореей - с 27 сентября.

Рейсы в столицы - Минск, Нур-Султан, Бишкек и Сеул - будут осуществляться раз в неделю.