В России и мире

США выдвинули России ультиматум

Если Россия не примет предложения США по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), то после переизбрания Дональда Трампа на пост президента «плата за вход» повысится. Такой ультиматум в интервью «Коммерсанту» выдвинул специальный посланник Трампа по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

«Думаю, что если к тому моменту мы не продвинемся вперед, то у нас возникнет ряд новых условий, на которых нам придется настаивать. Но пока предложение остается в силе в том виде, в котором мы его сделали», — добавил он, отметив, что Вашингтон уже завтра мог бы заключить указанное соглашение.

При этом Биллингсли заявил, что США не страшит возможный отказ России продлить действие ДСНВ. «Мы собираемся провести модернизацию наших ядерных сил. Россия в основном закончила модернизацию своего ядерного арсенала. Мы свою только начинаем. И мы будем чрезвычайно рады продолжить ее без ограничений, предусматриваемых ДСНВ», — объяснил спецпосланник Трампа.

Как отмечает «Лента.ру», Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) был подписан в 2010 году тогдашними президентами России и США — Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой. Соглашение вступило в силу в 2011 году, его срок истекает в феврале 2021-го.