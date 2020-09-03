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Раскрыты обстоятельства смерти ведущего «Русского лото» Борисова

Ведущему «Русского лото» Михаилу Борисову стало плохо во время съемок передачи «У нас выигрывают», рассказала руководитель PR-службы «Столото» Светлана Понкратова. Обстоятельства смерти ведущего она раскрыла в беседе с РЕН ТВ.

Понкратова рассказала, что Борисову сразу вызвали скорую помощь. Его госпитализировали для более детального обследования и лечения, но несмотря на усилия медиков ведущий скончался.

Как отмечает «Лента.ру», ранее причиной смерти Борисова назвали коронавирусную инфекцию в сочетании с сахарным диабетом и гипертензией. Несколько дней он испытывал недомогание, а к моменту поступления в больницу у него было поражено до 75 процентов легких.

Информация о смерти 71-летнего Борисова появилась вечером 19 сентября. Театральный институт имени Щукина, где работал Борисов, подтвердил его смерть.