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Фрагменты скелета ребенка нашли на чердаке одного из домов в Петербурге

Фрагменты скелета ребенка нашли на чердаке одного из домов в Санкт-Петербурге. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городского СК России.

Останки нашли во время кровельных работ 19 сентября. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти, проводятся мероприятия направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.