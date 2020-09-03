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Песков заявил, что друзья Навального увезли важные для следствия улики

Российская сторона по-прежнему испытывает проблемы при проверке ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным, так как многие улики были вывезены, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщил «Интерфакс».

В ходе общения с журналистами во вторник Пескова спросили, контролируют ли в Кремле сроки доследственной проверки по ситуации с Навальным.

«Наверняка, это контролируют сами правоохранительные органы, действуют они в строгом соответствии с законом РФ. Вы видите, что они испытывают определенные проблемы, потому что многие улики были, к сожалению, увезены. Здесь надо понять: сознательно пытаются скрыть какие-то улики или несознательно, что за этим стоит», - сказал Песков.

Ранее в инстаграме Навального сообщалось, что немецкая лаборатория в ходе исследования бутылки с водой из номера томской гостиницы, где жил оппозиционер, обнаружила на ней следы отравляющего вещества «Новичок». Отмечалось, что остававшиеся в Томске сотрудники ФБК, узнав о том, что Навальному стало плохо, с адвокатом зашли в его номер и начали фиксировать и упаковывать все, что там нашли, в том числе и эту бутылку.

По словам Пескова, российская сторона по-прежнему испытывает проблемы при получении информации из Германии по этой ситуации, что затрудняет следственные действия.

Песков по просьбе журналистов прокомментировал требование Навального вернуть изъятую у него российскими правоохранительными органами одежду. «При всем уважении к пациенту мы одеждой не занимаемся. Не наш профиль», - сказал пресс-секретарь президента.

Он также ответил на тезис о том, что на одежде Навального могут содержаться «доказательства» его отравления.

«Мы до этого слышали заявления, что сопровождающие лица вместе с пациентом увезли большое количество доказательств, улик и так далее. Мы не знаем, что они еще увезли, но знаем однозначно, что что-то важное они увезли, явно в чем испытывает необходимость те, кто занимается проверочными действиями», - сказал Песков.