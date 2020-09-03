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Командующий ВДВ РФ назвал российско-белорусские учения контртеррористическими

Российско-белорусские учения «Славянское братство» направлено на выполнение контртеррористических задач. Как передает «Интерфакс», об этом заявил командующий Воздушно-десантными войсками РФ генерал-полковник Андрей Сердюков.



«Сегодня началась активная фаза белорусско-российского учения "Славянское братство-2020". Эти учения проводятся уже в пятый раз, и вся их тематика направлена на отработку совместных действий в ходе выполнения контртеррористических задач на территории Союзного государства», - сказал Сердюков во вторник на полигоне «Брестский», расположенном недалеко от границы Белоруссии и Польши.



Во вторник в Белоруссии начался второй этап маневров «Славянское братство-2020», на которые Россия направила около 900 военнослужащих - две батальонных тактических группы Псковской и Тульской дивизий ВДВ.



Минобороны РФ сообщило, что Россия задействовала на учениях два стратегических бомбардировщика Ту-160. Они совершили полет вдоль юго-западной, западной и северо-западной границы Белоруссии. Летчики отработали оперативное взаимодействие с истребительной авиацией ВВС Белоруссии по авиационному прикрытию действий совместной тактической группы на земле.



Сердюков сказал, что «Славянское братство» - плановое учение, к которому готовились с прошлого года. «В ходе учений подразделениями Воздушно-десантных войск России планируется отработать задачи совместно с подразделениями сил специальных операций Республики Беларусь по уничтожению незаконных вооруженных формирований, баз на территории Союзного государства», - сказал командующий.



«В ходе учений запланированы этапы с боевой стрельбой совместно с подразделениями вооруженных сил Белоруссии. Главное, на что мы обращаем внимание на этом учении - формирование совместной тактической группы, способной выполнять поставленные задачи», - сообщил Сердюков. По его словам, на маневрах применяется новое российское вооружение - автоматы АК-12, боевые машины десанта БМД-4М и новые парашютные системы.



Командующий и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин присутствовали на полигоне «Брестский», где 250 военнослужащих двух стран совершили десантирование из самолетов Ил-76МД.



Учения проходят на фоне обострения политической ситуации в Белоруссии. В стране продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Лукашенко.