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Путин внес в Госдуму законы о правительстве, силовиках и судах

Президент Владимир Путин внес в Государственную Думу проекты законов о формировании правительства, а также о прокуратуре, внешней разведке и безопасности во исполнение вступивших в силу поправок к Конституции. Об этом РБК сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Проект федерального конституционного закона «О правительстве», внесенный президентом, предусматривает новую процедуру формирования правительства. Премьер, его заместители и федеральные министры, кроме силовиков, назначаются президентом после их утверждения Госдумой. Причем кандидатуру премьера предлагает президент, а вице-премьеров и министров — председатель правительства.

Руководители федеральных органов исполнительной власти, ведающих вопросами обороны, безопасности государства, внутренних дел, юстиции, иностранных дел, предотвращения чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий, общественной безопасности назначаются президентом после консультаций с Советом Федерации, говорится в комментарии к законопроекту, с которыми ознакомился РБК. Президент вносит представление, а Совфед в течение недели письменно сообщает президенту о результатах рассмотрения кандидатуры.

В проекте закона о Конституционном суде устанавливается, что КС состоит из 11 судей, включая председателя и его заместителя. Конституционный суд правомочен принимать решения при наличии не менее 6 от числа действующих судей. Если из-за выбытия число членов суда окажется менее 8, президент обязан не позднее месяца предложить новую кандидатуру на вакантное место.